Casa Rosa realiza mutirão e reforça compromisso com a vida

Instituição promove atendimentos gratuitos e prevenção ao câncer durante todo o ano

Atendimentos gratuitos oferecem prevenção, orientação e encaminhamento a exames de forma rápida e acessível

A Casa Rosa, em Campo Grande, realiza ações permanentes de prevenção e acolhimento à saúde da mulher, com mais de 14 mil atendimentos e 253 casos de câncer identificados. Neste sábado (07), das 7h às 12h, haverá o segundo mutirão de 2026 na Rua Apetubas, 181, bairro Tijuca II, com atendimento gratuito pelo SUS, incluindo avaliação clínica, orientações e encaminhamento para exames, por ordem de chegada. A instituição atua o ano todo para reduzir filas e acelerar o tratamento, ampliando chances de cura. Segundo o mastologista Dr. Victor Rocha, a prevenção é a forma mais eficaz de salvar vidas e os mutirões aumentam o acesso a quem mais precisa.

Em 21 de março, a Casa Rosa participará do mutirão “Todos em Ação”, no Parque do Lageado, levando serviços de saúde e cidadania à comunidade. Os mutirões também incluem atendimento à saúde do homem, promovendo cuidado preventivo integral. A iniciativa transforma homenagens em ações concretas, oferecendo informação e acompanhamento especializado. A Casa Rosa reafirma seu compromisso com a vida e a promoção da saúde, fortalecendo o acesso rápido e humanizado aos exames.

