quinta-feira, 11/09/2025

Casa Rosa realiza 132 atendimentos no último mutirão e anuncia nova ação no próximo sábado (13)

Milton
Publicado por Milton
Fotos: Assessoria de Imprensa

A Casa Rosa segue ampliando o acesso à saúde da população campo-grandense. No último sábado (06), o mutirão realizado na sede da instituição registrou 132 atendimentos gratuitos, contemplando tanto a saúde da mulher quanto a saúde do homem, com consultas médicas, exames preventivos e orientações.

Os mutirões semanais já se consolidaram como referência em prevenção, diagnóstico precoce e cuidado integral, alcançando cada vez mais famílias. A iniciativa conta com o trabalho voluntário do médico mastologista e vereador Dr. Victor Rocha, além de uma equipe multidisciplinar de profissionais da saúde.

“Nosso compromisso é salvar vidas. Cada mutirão significa oportunidade de diagnóstico precoce e de cuidado humanizado para quem mais precisa. É motivo de orgulho poder oferecer esse acolhimento para mulheres e homens de nossa cidade”, destacou o Dr. Victor Rocha, presidente da Comissão Permanente de Saúde da Câmara Municipal e médico voluntário da Casa Rosa.

Próximo mutirão já tem data marcada

A Casa Rosa reforça o convite para a população participar do próximo mutirão, que será realizado neste sábado, 13 de setembro, na sede da instituição, localizada na Rua Apetubas, 181 – Bairro Tijuca 2, próximo ao Terminal Aero Rancho.

📅 Data: Sábado, 13 de setembro
🕖 Horário: Das 7h às 12h
📍 Local: Rua Apetubas, 181 – Tijuca 2 (próximo ao Terminal Aero Rancho)

👉 Para ser atendido, é necessário levar documento oficial com foto, cartão do SUS e, se tiver, exames antigos.

POLÍTICA

