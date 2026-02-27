Casa do Artesão em Corumbá será restaurada

A Prefeitura de Corumbá abriu licitação para contratar empresa responsável pela restauração e ampliação da Casa do Artesão, com investimento de R$ 4,7 milhões, por meio do Processo nº 17.869/2025 e Concorrência Eletrônica nº 02/2026. O prédio, construído no século 19 e usado como cadeia pública até 1970, apresenta desgaste natural e receberá melhorias estruturais, sanitárias, acessibilidade e área destinada à culinária regional. A obra será executada pela Fundação de Desenvolvimento Urbano e Patrimônio Histórico (Fuphan) com recursos do PAC Patrimônio Cultural.

Atualmente, cerca de 15 artesãos produzem e vendem peças típicas da região pantaneira. A reforma visa melhorar condições de trabalho, atrair visitantes e implantar sistema de tratamento de água, além de reorganizar os ambientes internos. O processo licitatório recebe propostas de 2 a 17 de março de 2026, com abertura dos envelopes na manhã do último dia. Após a conclusão, a ocupação dos espaços passará por novo processo seletivo. A Casa do Artesão completou 50 anos em 2025 e é referência na valorização da produção artesanal local.