Casa de madeira é tomada pelas chamas em MS

Uma casa de madeira foi completamente destruída por um incêndio na tarde desta quinta-feira (09), em Nova Andradina. O fogo teve início por volta das 14h, na Rua Santa Catarina, no Bairro Cristo Rei, mobilizando equipes do Corpo de Bombeiros.

Ao chegarem ao local, os militares encontraram a residência já em chamas. Agiram rapidamente para conter o fogo e impedir que ele atingisse as casas vizinhas. Apesar da intensidade do incêndio, a ação ágil dos bombeiros evitou maiores danos.

Dentro da casa havia cachorros, que foram resgatados com vida. Os moradores não estavam presentes no momento do ocorrido, o que contribuiu para que ninguém se ferisse.

As causas do incêndio ainda não foram divulgadas e deverão ser apuradas. Vizinhos relataram ter ouvido um barulho antes do fogo começar, mas a informação ainda não foi confirmada pelas autoridades.

A residência ficou totalmente destruída e os moradores deverão contar com apoio da comunidade e de órgãos públicos para reconstruir o que foi perdido.