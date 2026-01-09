Carro de luxo furtado provoca tragédia na BR-101

Um grave acidente na BR-101, em Balneário Camboriú, terminou com a morte de um caminhoneiro na noite de quinta-feira (8). O veículo envolvido, um Audi Q5 furtado, trafegava em alta velocidade quando perdeu o controle e capotou, atravessando o canteiro central. A colisão ocorreu no quilômetro 136, na região do Expocentro, atingindo a cabine do caminhão Mercedes-Benz Axor que seguia no sentido oposto. No carro de luxo estavam quatro jovens, entre 17 e 26 anos.

O velocímetro do Audi ficou travado em 180 km/h, segundo a BC Trânsito. Equipes de resgate foram acionadas imediatamente, mas o caminhoneiro não resistiu aos ferimentos. A Polícia Rodoviária Federal investiga as circunstâncias do furto e do acidente. Autoridades reforçam a importância de respeitar os limites de velocidade e alertam para os riscos de direção perigosa.