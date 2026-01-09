sexta-feira, 9/01/2026

Carro de luxo furtado provoca tragédia na BR-101

Milton
Publicado por Milton
Fotos: Ndmais

Um grave acidente na BR-101, em Balneário Camboriú, terminou com a morte de um caminhoneiro na noite de quinta-feira (8). O veículo envolvido, um Audi Q5 furtado, trafegava em alta velocidade quando perdeu o controle e capotou, atravessando o canteiro central. A colisão ocorreu no quilômetro 136, na região do Expocentro, atingindo a cabine do caminhão Mercedes-Benz Axor que seguia no sentido oposto. No carro de luxo estavam quatro jovens, entre 17 e 26 anos.

O velocímetro do Audi ficou travado em 180 km/h, segundo a BC Trânsito. Equipes de resgate foram acionadas imediatamente, mas o caminhoneiro não resistiu aos ferimentos. A Polícia Rodoviária Federal investiga as circunstâncias do furto e do acidente. Autoridades reforçam a importância de respeitar os limites de velocidade e alertam para os riscos de direção perigosa.

CATEGORIAS:
POLÍCIA

Últimas Notícias

Mais notícias

Fase II em Inocência fortalece prevenção, testagens e cuidado a grupos vulneráveis

Milton - 0
A SES (Secretaria de Estado de Saúde) realizou a segunda fase das ações de vigilância e atenção à saúde no município de Inocência, com...
Leia mais

Vereadores rompem o recesso em defesa do contribuinte

Milton - 0
A Câmara Municipal de Campo Grande começou o ano com uma movimentação histórica: os vereadores decidiram romper o recesso parlamentar para atuar em defesa...
Leia mais

Mapa reforça regras para entrada de produtos agropecuários no Brasil

Milton - 0
O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) publicou novas regras sobre a entrada de produtos agropecuários transportados na bagagem de viajantes. A medida, que...
Leia mais

VÍDEO: Larápio de sorveteria é preso pela GCM

Milton - 0
Equipes da Guarda Civil Metropolitana da região da Lagoa prenderam, nesta terça-feira (6), um homem identificado pelas iniciais J.E.M., suspeito de cometer uma série...
Leia mais

© BOCA DO POVO NEWS | COMPROMISSO COM A VERDADE - Desenvolvido por TPS Automação e Tecnologia