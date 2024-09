Carro blindado protege motorista de tiros durante assalto

Motorista é salvo por carro blindado após um assaltante atirar a curta distância no bairro Cachambi, na zona norte do Rio de Janeiro. O incidente, registrado por uma câmera dentro do veículo, ocorreu quando os ladrões, em uma moto anunciaram o assalto. O motorista não abriu a porta e, após os disparos, os criminosos fugiram.

O crime aconteceu na rua Cirne Maia, próxima ao local onde um policial federal foi assassinado em agosto durante outra tentativa de assalto. A Polícia Militar reforçou o policiamento na área e as imagens do vídeo mostram os rostos dos dois suspeitos. Informações sobre os criminosos podem ser enviadas ao Disque Denúncia (2253-1177) ou pelo telefone 190 da Polícia Militar.