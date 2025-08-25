terça-feira, 26/08/2025

Carreta carregada com eucalipto pega fogo na BR-262

Fogo teve início próximo a 20 km de Ribas do Rio Pardo, sentido Água Clara; equipes da região ajudaram no combate às chamas

Milton
Publicado por Milton
Foto: Ribas Ordinário

Uma carreta carregada com toras de eucalipto pegou fogo na manhã desta segunda-feira (25), na BR-262, nas proximidades de Ribas do Rio Pardo. O incêndio teve início a cerca de 20 quilômetros da cidade, no sentido Água Clara, e foi percebido por um motorista que trafegava pela rodovia, conseguindo alertar o caminhoneiro a tempo.

Apesar da tentativa de conter o avanço das chamas, o fogo se espalhou rapidamente e destruiu completamente a cabine do veículo. As imagens do incêndio mostram a intensidade das chamas e a fumaça densa que se formou sobre a rodovia.

Equipes de uma empresa da região se mobilizaram e auxiliaram no combate ao fogo, evitando que a carga fosse completamente consumida. Até o momento, não há registro de feridos.

As causas do incêndio ainda serão investigadas pelas autoridades competentes.

