terça-feira, 3/02/2026

Carga de medicamentos é apreendida na BR-163

Motoristas transportavam anabolizantes e remédios de emagrecimento

Milton
Publicado por Milton
Foto: Polícia Rodoviária Federal

A PRF apreendeu no sábado (31) uma grande carga de medicamentos durante fiscalização na BR-163, em Coxim (MS). Um ônibus que seguia de Passo Fundo (RS) para Juína (MT) foi abordado, e durante a entrevista, os motoristas informaram que transportavam mercadorias próprias e de passageiros. Durante a vistoria, um dos condutores confessou que não sabia exatamente o que havia nas caixas que levava para entrega. Ao abrir as embalagens, a equipe encontrou anabolizantes, medicamentos de emagrecimento e equipamentos eletrônicos. Os dois motoristas foram detidos e encaminhados à Polícia Federal em Campo Grande (MS) para os procedimentos legais.

A ação reforça a fiscalização de cargas em rodovias e a atenção da PRF ao transporte irregular de medicamentos. A ocorrência destaca os riscos associados ao transporte clandestino de produtos controlados. Autoridades alertam sobre a importância de transporte legalizado e documentação adequada. A investigação continua para identificar a origem e o destino da carga apreendida, visando combater o tráfico de medicamentos e garantir a segurança nas estradas. O caso gerou repercussão local e estadual, evidenciando a atuação constante da PRF no controle de mercadorias ilícitas.

CATEGORIAS:
POLÍCIA

Últimas Notícias

Mais notícias

COSTA RICA: Prefeitura antecipa salário de janeiro para hoje e injeta mais de R$ 3,4 milhões na economia local

ANELISE PEREIRA - 0
A Prefeitura de Costa Rica/MS iniciou o ano de 2026 com a antecipação do pagamento referente ao mês de janeiro dos servidores públicos municipais....
Leia mais

SES investe R$ 55,6 milhões na modernização hospitalar em MS

Milton - 0
A Secretaria de Estado de Saúde (SES) iniciou a entrega de equipamentos de alta tecnologia em diversos hospitais de Mato Grosso do Sul, com...
Leia mais

As Dez Mais

Milton - 0
Sexta, 30 de janeiro de 2026. Hoje é dia da Saudade. Faltam 18 dias para o Carnaval. Manchete do ‘Correio do Estado’: “UFÓLOGO E EX-DIRETOR DA FIEMS SÃO...
Leia mais

PrefCG celebra primeira certificação no Polo Moreninhas

ANELISE PEREIRA - 0
A Fundação Social do Trabalho (Funsat) celebrou a primeira certificação no Polo Funsat Moreninhas com um marco positivo: nenhuma desistência entre os alunos matriculados....
Leia mais

© BOCA DO POVO NEWS | COMPROMISSO COM A VERDADE - Desenvolvido por TPS Automação e Tecnologia