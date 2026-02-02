Carga de medicamentos é apreendida na BR-163

A PRF apreendeu no sábado (31) uma grande carga de medicamentos durante fiscalização na BR-163, em Coxim (MS). Um ônibus que seguia de Passo Fundo (RS) para Juína (MT) foi abordado, e durante a entrevista, os motoristas informaram que transportavam mercadorias próprias e de passageiros. Durante a vistoria, um dos condutores confessou que não sabia exatamente o que havia nas caixas que levava para entrega. Ao abrir as embalagens, a equipe encontrou anabolizantes, medicamentos de emagrecimento e equipamentos eletrônicos. Os dois motoristas foram detidos e encaminhados à Polícia Federal em Campo Grande (MS) para os procedimentos legais.

A ação reforça a fiscalização de cargas em rodovias e a atenção da PRF ao transporte irregular de medicamentos. A ocorrência destaca os riscos associados ao transporte clandestino de produtos controlados. Autoridades alertam sobre a importância de transporte legalizado e documentação adequada. A investigação continua para identificar a origem e o destino da carga apreendida, visando combater o tráfico de medicamentos e garantir a segurança nas estradas. O caso gerou repercussão local e estadual, evidenciando a atuação constante da PRF no controle de mercadorias ilícitas.