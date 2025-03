Caravina propõe retorno temporário de policiais civis inativos para reforçar a segurança

Em uma sessão plenária realizada na quarta-feira (12), o deputado Caravina sugeriu ao Governo do Estado de Mato Grosso do Sul a realização de estudos para viabilizar o retorno temporário de policiais civis inativos ao serviço ativo. A proposta visa suprir o déficit de efetivo da Polícia Civil até a nomeação dos novos servidores concursados.

Com o aumento da criminalidade e a sobrecarga nas investigações, o deputado defendeu a medida como uma solução emergencial. A proposta, que segue para análise do Governo, se baseia na Lei Complementar nº 053/1990, que já permite a convocação de militares da reserva. Caravina destacou que a convocação de policiais inativos poderia ser regulamentada com critérios específicos, como tempo de atuação e atribuições definidas.

Além de agregar experiência, a medida seria economicamente viável, pois os policiais inativos já recebem aposentadoria, minimizando o impacto financeiro. A ideia é garantir continuidade na segurança pública enquanto novos concursados são integrados ao serviço, evitando lacunas na atuação policial e melhorando a proteção da população sul-mato-grossense.