Caravina propõe inclusão do Festival de Hambúrguer no Calendário Oficial de Eventos de MS

O deputado estadual Caravina apresentou o Projeto de Lei nº 035/2025, que propõe a inclusão do Festival de Hambúrguer no Calendário Oficial de Eventos de Mato Grosso do Sul. A iniciativa tem como objetivo valorizar o setor gastronômico, cultural e incentivar a economia local.

Em sua terceira edição, o festival já caiu no gosto da população. Na primeira edição, aproximadamente 40 mil pessoas prestigiaram o evento, enquanto, em 2024, mais de 50 mil amantes da gastronomia compareceram ao festival realizado no estacionamento do Bioparque Pantanal. Nos quatro dias da segunda edição foram oferecidos mais de 50 tipos de hambúrgueres, com um total de 43 mil lanches vendidos.

O evento, segundo o presidente Weslley Renovato, gerou um impacto econômico significativo, com a criação de mais de 500 empregos temporários e um volume de vendas estimado em R$ 1,4 milhão.

Caso o projeto seja aprovado, o evento será́ realizado anualmente na última semana de maio, em referência ao Dia Mundial do Hambúrguer, comemorado no dia 28 de maio. A escolha da data fortalece o posicionamento do festival como um evento fixo, permitindo que empreendedores do setor alimentício se programem para participar e aproveitar as oportunidades de negócios geradas pela festividade.

Com essa oficialização, o festival poderá́ ganhar maior visibilidade e apoio institucional, tornando-se um atrativo para moradores e turistas. A inclusão do Festival de Hambúrguer no calendário estadual impulsiona a economia local, criando oportunidades para lanchonetes, restaurantes, food trucks e produtores de ingredientes utilizados na fabricação dos hambúrgueres. Além disso, o evento fomenta o empreendedorismo, dando espaço para novos negócios e permitindo que pequenos comerciantes expandam sua atuação.

O festival será́ um espaço para que os empresários do setor possam divulgar seus produtos, testar novas receitas e atrair mais clientes. A ideia é transformar o evento em uma referência gastronômica estadual, consolidando Mato Grosso do Sul como um polo para o setor alimentício, assim como já́ acontece com festivais gastronômicos em outras regiões do Brasil.

Com um evento fixo no calendário estadual, os organizadores e empreendedores terão mais tempo e estrutura para planejar suas atividades, garantindo um crescimento sustentável do festival ao longo dos anos. Além disso, a oficialização facilita a captação de patrocínios e parcerias com o setor privado, possibilitando uma estrutura cada vez mais profissional para o evento.

O Projeto de Lei nº 035/2025 segue agora para tramitação na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, onde será́ analisado pelas comissões responsáveis antes de ser votado em plenário. Caso aprovado, o Festival de Hambúrguer passará a integrar oficialmente o Calendário Oficial de Eventos do Estado, garantindo sua realização anual e fortalecendo ainda mais o setor gastronômico sul-mato-grossense.