Caravina percorre o interior em agenda com foco em moradia, infraestrutura e diálogo com prefeitos.

O deputado estadual Pedro Caravina cumpriu, nesta sexta-feira (9), uma extensa agenda no interior de Mato Grosso do Sul. Ao lado do governador Eduardo Riedel, Caravina participou de entregas de obras, eventos e reuniões com lideranças em três municípios: Camapuã, Costa Rica e Chapadão do Sul. O foco da agenda foi o fortalecimento da infraestrutura, a ampliação de políticas públicas de moradia e o diálogo direto com prefeitos, vereadores e a população.

Camapuã: infraestrutura e valorização do agronegócio

A agenda começou em Camapuã, com a entrega da nova pista de pouso e decolagem do aeródromo local, que recebeu mais de R$ 6,5 milhões em investimentos. A obra integra o programa MS Ativo Municipalismo e reforça a capacidade logística da região. O deputado também acompanhou a vistoria das obras de reconstrução da MS-436, no entroncamento com a BR-060, um investimento estratégico para melhorar o tráfego e escoamento da produção no norte do Estado.

Em seguida, Caravina prestigiou a 45ª Expocam, feira agropecuária que movimenta a economia da região e reforça o papel de Camapuã como polo de excelência na pecuária de corte. “A valorização do campo passa por investimento, tecnologia e apoio aos produtores. E é isso que estamos vendo aqui em Camapuã”, destacou o deputado.

Costa Rica: moradia e desenvolvimento urbano

A comitiva seguiu para Costa Rica, onde foram entregues 42 moradias no Residencial Flor do Cerrado II, em parceria entre o Governo do Estado, Governo Federal e Prefeitura, por meio da Agehab (Agência de Habitação Popular). As unidades habitacionais marcam a primeira entrega de 2025 no programa financiado com subsídio do FGTS.

Caravina destacou a importância da ação: “A casa própria muda a vida de uma família. Estar aqui, presenciando esse momento com essas pessoas, nos dá ainda mais motivação para continuar trabalhando pelos municípios”.

Além disso, foram vistoriadas obras de recapeamento em vias urbanas — um investimento de R$ 6 milhões — e a comitiva visitou a 4ª Expo Rica, evento que celebra os 45 anos do município com shows, rodeio e atrações culturais.

Chapadão do Sul: diálogo institucional e apoio ao esporte

Encerrando a agenda do dia, Caravina esteve em Chapadão do Sul, onde se reuniu com o prefeito Walter, secretários municipais e a vereadora Andrea Lourenço e a vereadora Aline Tontini. Durante o encontro, foram debatidas pautas prioritárias para o município e ações em parceria com o mandato do deputado.

Na sequência, Caravina visitou a Associação Atlética Pantanal, onde conheceu a tradicional cancha de bocha da entidade. Sensível à importância cultural e comunitária do local, o deputado se comprometeu a buscar recursos para a reforma da cancha. “É um espaço de convivência e tradição que merece ser valorizado. Vamos trabalhar para viabilizar esse apoio”, afirmou.

Próximos compromissos

A agenda do deputado segue neste sábado (10), com visitas aos municípios de Anaurilândia, Angélica e Taquarussu, onde participará de eventos e reuniões com lideranças locais, ouvindo demandas e reforçando seu compromisso com a pauta municipalista.