Caravina cobra mais policiais para combater feminicídios em MS

O deputado estadual Caravina pediu, nesta terça-feira (18), o aumento do efetivo policial em Mato Grosso do Sul para fortalecer o combate ao feminicídio. Durante reunião com autoridades estaduais, o parlamentar destacou que, embora o governo tenha realizado concursos, ainda é insuficiente o número de policiais para dar uma resposta rápida e eficiente em casos de violência contra a mulher.

A reunião foi motivada pelo recente feminicídio da jornalista Vanessa Ricardi, em Campo Grande. Caravina também defendeu ações para acelerar decisões judiciais e ampliar a rede de apoio às vítimas. Ele ressaltou que é necessário mais do que palavras, mas ações concretas para proteger as mulheres.