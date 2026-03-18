Caravana da Castração recebe reforço de R$ 2 milhões

Projeto amplia alcance e beneficia mais municípios em MS

A Caravana da Castração, considerada a maior ação de saúde e bem-estar animal de Mato Grosso do Sul, recebeu um reforço de R$ 2 milhões para ampliar seu alcance. Lançada em junho de 2025, a iniciativa já percorreu 63 municípios, realizando quase 20 mil castrações e microchipagens gratuitas de cães e gatos. O novo investimento permitirá atender os 16 municípios ainda não contemplados e reforçar locais com maior demanda, beneficiando cerca de 5 mil animais adicionais.

Segundo a senadora Soraya Thronicke, a ação é um compromisso com a vida e a saúde pública, reduzindo a população de animais abandonados e prevenindo zoonoses. A Caravana segue atendendo em Campo Grande e depois passará por Rochedinho, Anhanduí e outras cidades até abril, com todos os animais recebendo medicação e cuidados pós-cirúrgicos.

O projeto atende gratuitamente a população, ONGs e protetores independentes, com cadastros disponíveis no site www.sigpet.gov.br.