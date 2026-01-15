Capivara é encontrada morta na Avenida Afonso Pena

Uma capivara de grande porte foi encontrada morta na manhã desta quinta-feira (15) às margens da Avenida Afonso Pena, entre a via principal e a ciclovia, nos altos da avenida, nas proximidades do Parque das Nações Indígenas, uma das regiões com maior circulação de animais silvestres da capital. Pelo estado de conservação do corpo e pelo forte odor no local, a suspeita é de que o atropelamento tenha ocorrido durante a noite de quarta-feira, em um trecho considerado crítico por dividir o Parque das Nações Indígenas e a reserva florestal do Parque do Prosa, áreas conhecidas pela alta densidade de fauna.

O caso volta a chamar atenção para a necessidade de cautela redobrada por parte dos motoristas, especialmente no período noturno e de madrugada, quando é mais frequente o deslocamento de animais entre as áreas verdes da cidade. Até o momento, não há informações sobre o veículo envolvido no acidente.