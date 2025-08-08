Capital é destaque em exportações e registra saldo comercial positivo

Com saldo positivo na balança comercial, Campo Grande vem se consolidando no cenário do comércio internacional. Entre janeiro e julho de 2025, as exportações da Capital somaram mais de US$ 329 milhões, impulsionadas principalmente pelas vendas de carne bovina fresca. O desempenho garantiu ao município um superávit de US$ 54 milhões, crescimento de 19,66% em relação ao mesmo período de 2024.

Em julho, Campo Grande figurou entre os principais municípios exportadores de Mato Grosso do Sul, respondendo por 6,68% do valor total exportado pelo Estado. O volume exportado em toneladas nos últimos 12 meses apresentou alta expressiva de 96,88%. No acumulado do primeiro semestre de 2025, os principais destinos das exportações foram China, Estados Unidos e Itália.

A prefeita Adriane Lopes destaca que o momento é de expansão e consolidação de mercados. “Esse desempenho evidencia que temos uma economia dinâmica e preparada para acompanhar as transformações do cenário global. Esse ambiente fortalece a competitividade do nosso empresariado no comércio exterior e consolida Campo Grande na vanguarda do desenvolvimento econômico sustentável e integrado. E, com a Rota Bioceânica, ampliaremos esse protagonismo, conectando a Capital a novos mercados e potencializando as perspectivas para todo o setor produtivo.”

Para o secretário municipal de Meio Ambiente, Gestão Urbana e Desenvolvimento Econômico, Turístico e Sustentável, Ademar Silva Junior, o avanço nas exportações reafirma a vocação da cidade para ampliar mercados. “Vivemos uma fase de crescimento consistente, incorporando novos produtos e serviços à pauta internacional, o que agrega ainda mais valor à nossa produção. Estamos construindo um caminho sólido de oportunidades para Campo Grande, atraindo novos investimentos privados e apresentando o potencial logístico da Rota Bioceânica.”

Entre os destaques, a carne bovina ocupa posição estratégica na economia local. O gerente de Integração e Parcerias da Semades, Paulo Cesar Fialho, ressalta que, mesmo diante de desafios como o “tarifaço” anunciado pelo governo dos Estados Unidos e a cautela frente a possíveis sanções, o setor frigorífico vem buscando alternativas. “Estamos abrindo mercados como Chile e Egito para manter o ritmo de exportações e garantir a competitividade do produto sul-mato-grossense. Atualmente, buscamos ampliar mercados para os produtos locais, atrair novos investimentos privados e apresentar o potencial logístico da Rota Bioceânica.”

Os números confirmam que Campo Grande segue como a Capital das Oportunidades, com pleno desenvolvimento econômico em setores estratégicos como o comércio e a indústria, que estimulam a inovação, geram renda e fortalecem o crescimento sustentável.