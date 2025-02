Cantor Gospel luta pela vida após grave acidente e precisa de apoio financeiro

Kaiky Mello, jovem cantor gospel brasileiro que ganhou destaque nacional ao vencer o concurso “Talento Kids” em 2018, enfrenta uma dura batalha pela recuperação após um grave acidente ocorrido em março de 2023. Aos 17 anos, ele sofreu um aneurisma cerebral enquanto retornava da escola, o que causou uma queda de sua bicicleta elétrica e resultou em traumatismo craniano. Após uma cirurgia de emergência, o jovem teve uma parada cardíaca de sete minutos e um AVC, permanecendo 28 dias em coma e quatro meses internado.

Atualmente, Kaiky não consegue falar, se alimenta por sonda e precisa reaprender funções básicas. Embora os médicos acreditem em sua recuperação devido à sua juventude, os tratamentos necessários, como fisioterapia e fonoaudiologia diárias, não são cobertos pelo plano de saúde. A família de Kaiky luta para arcar com as despesas, com a mãe oferecendo serviços de xerox em casa e o pai trabalhando como motorista de aplicativo.

A comunidade tem se unido para apoiar a família, e aqueles que desejam ajudar podem acompanhar as atualizações sobre o estado de saúde e as formas de contribuição no perfil oficial de Kaiky no Instagram (@kaikymellooficiall).