Candidato a prefeito de Ponta Porã é atropelado durante vídeo de campanha 

Álvaro Soares, candidato a prefeito de Ponta Porã pelo Podemos, foi atropelado por um Fiat Palio azul na tarde de sábado (7) enquanto gravava um vídeo na Rua Salim Derzi, no Bairro Kamel Saad. Após o atropelamento, o motorista fugiu e ainda atropelou um cachorro na sequência. A equipe do candidato gravou o incidente e enviará as imagens para a investigação.

Após o acidente, Álvaro Soares dirigiu-se à delegacia para registrar o B.O e gravou um vídeo na porta da delegacia, pedindo que a investigação seja conduzida com rigor. “Acredito que em breve tudo será esclarecido”, afirmou o candidato em seu vídeo.

As autoridades estão analisando as imagens e testemunhos para identificar o responsável pelo atropelamento e para tomar as devidas providências. Até o momento, o suspeito permanece em fuga.