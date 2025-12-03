Campo-grandense que brilhou em Raul Gil e novela lança EP após anos de pausa na carreira

Bela Rabelo carrega a música na alma. Aos 49 anos, a cantora campo-grandense lança um novo EP que resgata sua trajetória e inaugura um ciclo de maturidade artística. As faixas dialogam com sua história e com a força que sempre guiou sua caminhada: verdade, sensibilidade e presença. Formada em Música, Bela já participou de programas nacionais, como o de Raul Gil, e atuou na novela Na Raiz é Trovão. Agora, retorna ao cenário musical com uma interpretação intensa e acolhedora, que reafirma sua identidade artística. O EP já está disponível em todas as plataformas digitais.

Para fortalecer esse novo capítulo, o lançamento ocorre pela Agência 3SONS, garantindo que o projeto chegue ao público com consistência e propósito. A equipe trabalha para potencializar aquilo que o EP tem de mais seu: a estética singular e a narrativa verdadeira de Bela. Entre as ações previstas estão conteúdos exclusivos para redes sociais, presença ativa nas plataformas de streaming, campanhas de impulsionamento e uma assessoria de imprensa alinhada ao conceito artístico que acompanha o lançamento.

A trajetória que volta a florescer

Bela começou cedo, ainda menina, dublando apresentações e participando de shows escolares inspirados em Xuxa. Sua versatilidade a levou a Santa Catarina para atuar em Na Raiz é Trovão, após ser descoberta em um bar de Campo Grande. Depois, seguiu para São Paulo, onde passou pelo teatro e revistas musicais. Em 2008, ganhou projeção no Programa Raul Gil, com votação expressiva e performances que ainda hoje circulam no YouTube.

O sonho de gravar um álbum sempre a acompanhou, chegou a ser realizado. Mas, como relembra, faltava compreender o processo de divulgação e distribuição musical. O projeto acabou guardado por anos, até que ela sentiu que era o momento certo de renascer artisticamente.

“Esse EP ficou guardado como uma semente muito bonita, esperando o tempo certo para florescer”, conta Bela. Ela explica que, ao longo dos últimos anos, mergulhou em autoconhecimento, mentorias e no estudo sobre o feminino, compreendendo também sua própria autossabotagem. “Hoje entendo que o tempo é rei, como diz Gil. Não existe ‘tarde demais’. Existe o momento em que a gente se permite. E eu estou me permitindo viver isso agora.”

Com o apoio de novas parcerias criativas e de um público que sempre acreditou em sua voz, Bela escolheu transformar esse renascimento em presente, para si mesma e para quem acompanha sua trajetória.

“Esse trabalho precisava ser ouvido, precisava ser visto, precisava ser cantado. Agora eu estou pronta para deixá-lo ir para o mundo.”, frisou Bela.

