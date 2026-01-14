quarta-feira, 14/01/2026

Campo Grande registra 31 mm de chuva em 24 horas

Milton
Publicado por Milton
Foto: Henrique Arakaki

Campo Grande segue sob alerta de chuvas intensas nesta quarta-feira (14), registrando 31,6 milímetros nas últimas 24 horas, segundo dados do Cemaden e do Inmet. Diversos bairros da Capital sofreram alagamentos, especialmente o Jardim Noroeste, onde ruas como Dom João Sexto, Jordão, Águas Fundas e Vaz de Caminha ficaram submersas, e um carro foi arrastado pela correnteza próximo à saída para Três Lagoas.

A Avenida Ministro João Arinos também foi tomada pela água, e comerciantes relatam que a situação se repete sempre que chove. No interior de Mato Grosso do Sul, Anaurilândia liderou o ranking de precipitação com 52 mm, seguida por Maracaju (47,8 mm), Bonito (45,8 mm), Naviraí (20,6 mm) e Dourados (17,6 mm), mostrando que a instabilidade atinge toda a região. Moradores relatam prejuízos e transtornos, enquanto autoridades mantêm alerta para enchentes e deslizamentos.

Meteorologistas indicam que a chuva deve continuar nos próximos dias, reforçando a necessidade de atenção redobrada em áreas mais vulneráveis.

