Campo Grande já registra dois casos suspeitos de mpox em 2025

Campo Grande começou 2025 com dois casos suspeitos de mpox (antigamente chamada de varíola dos macacos), de acordo com dados do painel Mais (Monitor de Apoio as Informações em Saúde). Apesar disso, ainda não há confirmação dos casos.

No último ano, o estado de Mato Grosso do Sul registrou 76 notificações, sendo que destes, 12 casos foram confirmados. Em 2023, foram 78 notificações e apenas um caso confirmado.

O ano que registrou o pior cenário de mpox foi 2022, que teve 536 notificações, das quais 161 casos foram confirmados e, ainda, outras cinco foram classificadas como prováveis.

Estes números elevados refletem o auge do surto global de mpox, declarado emergência de saúde pública pela Organização Mundial da Saúde (OMS) naquele ano.

Já a redução de casos ao longo dos anos acompanha a tendência nacional e internacional. Após a disseminação global em 2022, com mais de 80 mil casos reportados em 110 países, o Brasil, que chegou a ser o terceiro país com mais registros, conseguiu reduzir drasticamente os casos após a intensificação de campanhas de vacinação e conscientização.

Em maio de 2023, a OMS declarou o fim da emergência de saúde pública global para a mpox, embora tenha ressaltado a importância de vigilância contínua.

A mpox se manifesta com sintomas como lesões de pele, febre e dores no corpo. O seu enfrentamento contempla a adoção de estratégias de testagem, isolamento de casos confirmados e vacinação em grupos prioritários, como pessoas imunossuprimidas e aquelas em maior risco de exposição.



fonte: midiamax