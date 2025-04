Campo Grande inicia intensificação da vacinação contra a gripe para todos os públicos

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), iniciou neste domingo (27) uma força-tarefa para ampliar a vacinação contra a gripe para toda a população, como medida emergencial para conter o avanço dos casos de síndromes respiratórias. A ação, realizada na Igreja Universal em parceria com a Cruz Vermelha, aplicou cerca de 800 doses entre 9h e 13h, registrando uma expressiva procura pela imunização.

A partir desta segunda-feira (28), a vacina estará disponível em todas as 74 Unidades de Saúde da Família (USFs) da Capital. Outros pontos de vacinação serão divulgados ao longo da semana, principalmente nas redes oficiais da Sesau.

A secretária municipal de Saúde, Rosana Leite, destacou a importância da vacinação como forma de proteção individual e coletiva.

“A vacinação é uma das formas de prevenção que faz com que o nosso organismo produza anticorpos. Quando alguém tiver uma infecção, a doença será mais leve. A vacina não impede que tenhamos a gripe, mas evita muitos casos graves e, consequentemente, internações”, explicou.

A ampliação do público-alvo se deu diante do aumento expressivo dos casos de síndrome respiratória no município, conforme apontado no boletim InfoGripe, da Fiocruz. Segundo Rosana Leite, Campo Grande apresenta risco muito alto de crescimento da circulação viral nas próximas semanas.

“Tomamos essa decisão como uma medida emergencial, garantindo ações para bloquear essa circulação. A ideia é diminuir o período de transmissibilidade, mesmo entre pessoas assintomáticas, para proteger principalmente nossos idosos, crianças e gestantes”, reforçou.

De acordo com a secretária, até o momento, apenas 56 mil doses haviam sido aplicadas no público inicialmente elegível — crianças, idosos, gestantes, pessoas com comorbidades e entre outras —, um número aquém da necessidade diante da atual situação epidemiológica.

Além da vacinação nas USFs, a Sesau irá intensificar ações em escolas, EMEIs e instituições de longa permanência para idosos. Parcerias com o Governo do Estado também estão em andamento para ampliar ainda mais os pontos de vacinação, inclusive aos finais de semana.

Mudanças climáticas e antecipação da sazonalidade

Rosana Leite ressaltou que as alterações climáticas têm contribuído para mudanças na circulação dos vírus respiratórios.

“Antes, os meses mais críticos eram maio e junho. Agora, estamos vendo uma antecipação. Por isso, o Ministério da Saúde antecipou a campanha deste ano. Construir anticorpos leva pelo menos 15 dias após a vacinação, então é fundamental que a população procure a vacina o quanto antes”, alertou.

A preocupação das autoridades é reforçada pelos dados hospitalares: os hospitais da Capital já registram superlotação, principalmente nas alas pediátricas, e foram confirmados óbitos de crianças menores de quatro anos, algumas com menos de um mês de vida.

“É uma situação muito grave. Precisamos que a população se sensibilize e nos ajude. Além da vacina, é importante adotar medidas de prevenção, como lavar as mãos com frequência e usar máscara em caso de sintomas”, pediu a secretária.

No ano passado, Campo Grande teve que descartar mais de 70 mil doses de vacina por baixa adesão da população, um cenário que a Prefeitura espera evitar em 2025.

“Nossa expectativa é vacinar o maior número possível de pessoas e não desperdiçar doses como no ano anterior. O vírus da Influenza A, especialmente o H1N1, está circulando com virulência maior, causando quadros graves, inclusive falta de ar. Temos que agir rápido”, concluiu Rosana.

Cuidado com os pequenos

Com relação às crianças, a secretária reforça a necessidade de cuidado redobrado, principalmente com bebês menores de seis meses, que ainda não têm o sistema imunológico completamente formado. Evitar levar esses bebês a locais fechados e com aglomeração é uma forma importante de protegê-los.

“Apesar das dificuldades do dia a dia, é essencial manter a atenção, pois muitas mortes poderiam ser evitadas com a vacinação e com medidas simples de prevenção. Temos doses disponíveis, mas é fundamental que as famílias procurem as unidades o quanto antes”, destaca Rosana Leite.

Serviço

A vacinação contra a gripe está disponível a partir desta segunda-feira (28) nas 74 Unidades de Saúde da Família (USFs) de Campo Grande. Confira a lista completa das unidades e os horários de funcionamento nas redes oficiais da Sesau.