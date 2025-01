Caminhoneiro é assassinado em motel após se recusar a pagar ‘programa’ em Campo Grande

Caminhoneiro, de aproximadamente 33 anos, foi encontrado morto após se recusar a pagar um programa sexual em um motel na Vila Taveirópolis, em Campo Grande, na tarde desta quarta-feira (8). Duas pessoas estão presas.

Informações preliminares apuradas são de que o homem havia combinado um programa sexual com uma travesti. Pela manhã, ele deixou o caminhão estacionado em um posto de combustíveis, entrou em um carro de aplicativo e buscou a travesti em sua casa.

Depois, os dois foram até o motel e, em seguida, uma terceira pessoa chegou ao local. Já no quarto, a vítima teria usado cocaína. Contudo, em determinado momento, o caminhoneiro teria se recusado a pagar o programa e os três entraram em vias de fato.

Ainda conforme as informações iniciais, os suspeitos espancaram o caminhoneiro dentro do quarto. Ainda assim, ele teria acionado o socorro. Logo, equipes da PM (Polícia Militar) chegaram ao motel, assim como o Corpo de Bombeiros.

Assim, os socorristas encontraram a vítima caída próximo ao portão da saída do motel. Lá, eles tentaram reanimar o caminhoneiro, mas ele não resistiu e foi a óbito. As duas pessoas que estavam com a vítima no quarto foram detidas pela PM. Além da PM, uma equipe da 6ª DP (Delegacia de Polícia Civil) e a Perícia foram ao local.

