Caminhão tanque perde freios e provoca colisão com sete veículos

Um acidente grave ocorreu nesta tarde de quinta-feira (10), em Campo Grande, envolvendo um caminhão tanque com água potável e sete veículos de passeio. O caminhão descia a rua Rui Barbosa, sentido centro, quando perdeu os freios e atingiu seis carros em sequência. Duas mulheres, que estavam em um Hyundai HB20, sentiram dores nas costas e foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros.

O caminhoneiro também precisou de atendimento, estando visivelmente abalado pelo ocorrido. O Batalhão de Trânsito esteve no local para apurar as causas do acidente e realizar a gestão do tráfego, enquanto os veículos envolvidos foram removidos para a investigação. O incidente gerou um grande congestionamento na região, mas felizmente, nenhum dos envolvidos teve ferimentos graves.