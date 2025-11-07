sábado, 8/11/2025

Câmara Municipal homenageia Juventude Católica com Medalha São Carlo Acutis

Milton
Foto: Câmara Municipal de Campo Grande (MS)

A Câmara Municipal de Campo Grande realizará, na segunda-feira (10), às 19h, Sessão Solene de Outorga da “Medalha Legislativa São Carlo Acutis”, destinada a reconhecer jovens que se destacam na Igreja Católica. A homenagem, proposta pelo vereador André Salineiro, valoriza o engajamento de jovens em pastorais, movimentos, ações sociais e evangelização, fortalecendo seu papel ativo na missão da Igreja.

Alterações na Resolução permitiram que a medalha também seja concedida a pessoas que, embora não jovens, contribuam significativamente para a formação cristã juvenil. Carlo Acutis, jovem italiano falecido em 2006, ficou conhecido por sua fé e uso da internet para evangelizar, sendo beatificado em 2020 e canonizado em setembro de 2025.

O milagre que contribuiu para sua canonização ocorreu em Campo Grande, com a cura de Matheus Lins Vianna, que enfrentava grave condição pancreática desde a infância. Após tocar uma relíquia de Carlo Acutis durante celebração, Matheus apresentou melhora inesperada, confirmada por exames médicos, emocionando a comunidade católica local.

A medalha São Carlo Acutis simboliza não apenas a fé, mas o reconhecimento público do protagonismo juvenil e da dedicação à evangelização e ao bem comum.

CATEGORIAS:
POLÍTICA

