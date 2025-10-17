sexta-feira, 17/10/2025

Câmara de Dourados homenageia Beto Pereira

Honraria destaca serviço público e desenvolvimento local

Fotos: Divulgação

Em uma cerimônia realizada na noite de quinta-feira (16), a Câmara Municipal de Dourados concedeu ao deputado federal Beto Pereira (PSDB-MS) o título de Cidadão Douradense, em reconhecimento aos seus relevantes serviços prestados ao município e ao estado de Mato Grosso do Sul. A homenagem, proposta pelo vereador Cemar Arnal (PP), contou com a presença de diversas autoridades, lideranças políticas e representantes da sociedade civil, que prestigiaram o evento.

Durante a sessão solene, o vereador Cemar destacou a trajetória de Beto Pereira, ressaltando sua dedicação ao serviço público e o impacto positivo das emendas destinadas por ele para o desenvolvimento da cidade. “O compromisso tem que ser feito e honrado”, afirmou, ao entregar a honraria.

Visivelmente emocionado, Beto Pereira agradeceu a homenagem e reforçou seu compromisso com Dourados, enfatizando a transformação da cidade em um polo de educação, saúde, indústria e agricultura. “Me sinto muito honrado em me tornar cidadão douradense,” disse, recebendo aplausos do público.

O evento evidenciou o papel fundamental da colaboração entre o poder público e a sociedade para o crescimento da cidade, consolidando uma noite de celebração e reconhecimento aos esforços de quem contribui para o avanço da comunidade.

CATEGORIAS:
POLÍTICA

