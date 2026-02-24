CAMAPUÃ: Prefeitura reforma prédio do CREAS

A Prefeitura de Camapuã está realizando a reforma do prédio do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS). A obra é executada por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e tem como objetivo melhorar a estrutura física do espaço, garantindo mais qualidade nos atendimentos prestados à população.

Com a reforma, o CREAS passará a oferecer um ambiente mais adequado, seguro e confortável tanto para os usuários dos serviços quanto para os profissionais que atuam diariamente no acolhimento e acompanhamento de famílias em situação de vulnerabilidade social.

De acordo com a Secretaria de Assistência Social, a melhoria da estrutura física contribui diretamente para a eficiência dos atendimentos, fortalecendo as políticas públicas voltadas à proteção social especial no município.

A iniciativa faz parte do conjunto de ações da Prefeitura de Camapuã voltadas à valorização dos serviços públicos e ao cuidado com as pessoas que mais precisam de apoio e acompanhamento social.