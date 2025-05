CAMAPUÃ: Obras de drenagem avançam na rua Cândido Severino e preparam o caminho para novo asfalto.

A Prefeitura de Camapuã segue trabalhando para melhorar a infraestrutura urbana e garantir mais qualidade de vida para a população. Um dos pontos que está recebendo atenção especial neste momento é a rua Cândido Severino, que está em fase de implantação das galerias de águas pluviais.

As obras de drenagem seguem em ritmo acelerado e são uma etapa essencial para garantir a durabilidade e a eficiência do asfalto que será aplicado em breve. Com a instalação das galerias, será possível direcionar corretamente o escoamento da água das chuvas, evitando alagamentos, erosões e danos ao pavimento.

De acordo com o Prefeito Manoel Nery, o trabalho de base é indispensável para que o investimento em pavimentação atenda às necessidades da população por muito mais tempo.

“Antes do asfalto, é preciso fazer o que não aparece, mas que é essencial. Estamos cuidando da estrutura para entregar um serviço duradouro e seguro aos moradores”, afirmou o Prefeito.

A obra integra o planejamento da administração municipal para modernizar a malha viária de Camapuã e levar dignidade às famílias que há anos aguardam melhorias na região.

Com responsabilidade e compromisso com o desenvolvimento, a Prefeitura de Camapuã avança, transformando realidades e construindo uma cidade cada vez melhor para todos.