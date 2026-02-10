Calor intenso marca a terça-feira, com máximas de até 37°C em Mato Grosso do Sul

A previsão do tempo para esta terça-feira (10) aponta a atuação de dois cenários distintos em Mato Grosso do Sul, com contraste entre calor intenso e instabilidades provocadas pela Zona de Convergência do Atlântico Sul.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), as regiões centro-sul, sudoeste e oeste, o tempo tende a ficar mais firme, com sol entre nuvens e temperaturas elevadas, que podem alcançar entre 35°C e 37°C ao longo do dia. O calor predomina, com sensação de abafamento.

Já nas regiões norte e nordeste do estado, a influência da do corredor de umidade mantém o tempo instável, com possibilidade de pancadas de chuva e tempestades, acompanhadas de raios e rajadas de vento. Os maiores acumulados de chuva são esperados justamente entre segunda (9) e terça-feira (10) nessas áreas, mas a condição para chuva segue ao longo da semana.

Mesmo nas áreas onde o tempo fica mais aberto, não se descarta a ocorrência de pancadas isoladas de chuva e tempestades em pontos específicos do estado.

Os ventos sopram do quadrante norte, com velocidades entre 40 e 60 km/h, podendo ocorrer rajadas pontuais acima de 60 km/h.

Previsão de temperaturas por região

Sul, Cone-Sul e Grande Dourados: mínimas entre 21°C e 24°C, máximas entre 32°C e 36°C.

Pantaneira e Sudoeste: mínimas entre 22°C e 26°C, máximas entre 33°C e 37°C.

Bolsão, Norte e Leste: mínimas entre 20°C e 23°C, máximas entre 25°C e 34°C.

Campo Grande: mínimas entre 21°C e 23°C, máximas entre 29°C e 31°C.