Caarapó recebe pacote de obras para modernizar escolas e levar ensino de qualidade aos estudantes

Ambiente moderno e adequado para transformar a vida dos estudantes. O município de Caarapó ganhou nesta quinta-feira (15) um pacote de obras que contou com a inauguração de reforma em cinco escolas estaduais da cidade. Os investimentos em educação somam mais de R$ 24,7 milhões.

O evento ocorreu na Escola Estadual Cleusa Aparecida Vargas Galhardo, que ganhou uma reforma com acessibilidade no valor de R$ 3,8 milhões.

“Investimentos em cinco escolas da cidade. Isto mostra o compromisso do Estado com a educação. Cerca de 70% das nossas escolas (estaduais) já foram reformadas. Um trabalho que já começa a dar resultado nos índices favoráveis. Somos o segundo estado que mais cresceu na alfabetização. O trabalho feito na educação no presente, projetando o futuro”, afirmou o governador em exercício.

Barbosinha ainda citou investimentos em áreas importantes da cidade. “Grandes investimentos em infraestrutura e saneamento, que em breve Caarapó vai universalizar o serviço de esgoto”.

A diretora da escola, Nilza Helena, ressaltou o esforço e o trabalho em equipe na unidade. “São 1,2 mil estudantes nesta escola estadual, um trabalho de toda equipe que atende a comunidade e a cidade. Estamos aqui para fazer a diferença e fazer dar certo”.

Também foram entregues as reformas nas escolas estaduais Arcênio Rojas (R$ 4,5 milhões), Frei João Damasceno (R$ 7,8 milhões), que fica no distrito de Nova América, além da obra na Escola Padre José de Anchieta (R$ 5,9 milhões), do distrito de Crisaltina.

Já a Escola Indígena YvY Poty ganhou a reforma e construção da quadra de esporte com arquibancada, que teve investimento de R$ 2,6 milhões. As intervenções e melhorias nas unidades da Rede Estadual de Ensino geram benefícios diretos no ensino e aprendizado dos alunos, que dispõem de estruturas preparadas para oferecer educação de qualidade.

O secretário adjunto de Educação, Sérgio Gonçalves, destacou os investimentos e trabalho eficiente dos servidores. “Temos que agradecer a Rede Estadual por todo trabalho desenvolvido. Aqui foram quase R$ 28 milhões, no entanto o mais importante são os bons índices de educação em Caarapo, que fazem diferença no aprendizado”.

Durante a solenidade ainda foi entregue a obra de ampliação da rede de esgoto na cidade, com 1.406 ligações domiciliares (esgoto). Promovida pela Sanesul (Empresa de Saneamento de MS), ela faz parte do Programa Avançar Cidades 3ª Etapa.

“Maratona de entregas que traz orgulho e muito prazer em participar. Estamos atingindo 63% da cobertura de esgoto na cidade, que traz bem-estar a população. Saneamento é sinônimo de saúde”, disse o diretor-presidente da Sanesul, Renato Marcílio.

Vistoria

O governador em exercício aproveitou a agenda para vistoriar obras importantes entregues na cidade. Entre elas a ampliação do bloco e sala de aula da Escola Frei João Damasceno.

“São 200 estudantes no período integral. A comunidade esperava há muito tempo por esta obra, que é de suma importância. Melhora o ambiente de aprendizado, o aluno vem estudar mais feliz”, avaliou o diretor Nei Geller.

Barbosinha ressaltou que a reforma e ampliação possibilitou inclusive a implantação da educação integral. “Uma estrutura com a mesma qualidade dos grandes centros urbanos também nos distritos”.

Também passou na Estação de Tratamento de Esgoto do município e visitou a obra do Hospital Beneficente São Mateus, que está em andamento e tem apoio do Estado.

A prefeita Maria Lurdes Portugal destacou que os investimentos do Estado é significante. “Gratidão muito grande, o governo tem um olhar especial para o município. Todas as escolas receberam reforma. Educação é um ato de amor. Além da infraestrutura, tem os investimentos importantes em saneamento”.