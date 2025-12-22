segunda-feira, 22/12/2025

Bruninho Samudio celebra ano vitorioso e relembra início no futebol

Primeiros passos em Campo Grande

Milton
Foto: Rafael Ribeiro/CBF

Bruno Samudio, goleiro de 15 anos do Botafogo e da Seleção Brasileira Sub-15, viveu em 2025 o ano mais marcante de sua jovem carreira, coroado com o título da Liga Evolução. Criado em Campo Grande, o atleta iniciou no futsal antes de migrar para o campo, processo que exigiu adaptação técnica e física.

A transição foi acompanhada de perto por Kefrem Felipe, o Telo, ex-preparador e amigo pessoal. A dedicação diária e a rápida assimilação dos fundamentos chamaram atenção desde cedo. Após passagem formativa pelo Athletico-PR, Bruno chegou ao Botafogo e se firmou como titular. Pela seleção, brilhou em finais, incluindo defesa de pênalti decisiva contra a Argentina.

O goleiro celebra o crescimento e projeta novos desafios na carreira.

CATEGORIAS:
ESPORTE

