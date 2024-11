Brasileirão: SP pode quebrar recorde e ter 7 times na Série A de 2025

A Série A do Brasileirão de 2025 pode ter um recorde de sete times de São Paulo, caso Mirassol e Novorizontino subam para a elite do futebol. Atualmente, já estão na primeira divisão Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Santos e Red Bull Bragantino. A promoção de Mirassol e Novorizontino dependeria de uma derrota do Ceará para o América-MG, nesta segunda-feira (18). Se confirmada, a edição de 2025 superaria os seis times paulistas presentes em 2006, 2009, 2010 e 2012.