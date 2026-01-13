quarta-feira, 14/01/2026

Brasil precisa agir com responsabilidade diante de nova tarifa dos EUA

O Brasil precisa agir com responsabilidade diante da ordem executiva do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que impõe uma tarifa de 25% a países que mantêm negócios com o Irã. O senador por Mato Grosso do Sul Nelsinho Trad (PSD) destacou que o Irã é um destino relevante das exportações brasileiras, principalmente de grãos, e que qualquer instabilidade nesse fluxo pode afetar produtores, preços e empregos. Em 2025, o comércio bilateral alcançou quase US$ 3 bilhões, com milho e soja representando 87,2% das exportações, sendo o milho responsável por US$ 1,9 bilhão e a soja por cerca de US$ 563 milhões.

Como presidente da Comissão Temporária Brasil-EUA, Trad defende que o Brasil mantenha canais de diálogo institucionais com os Estados Unidos, proteja exportadores e evite politizar questões econômicas. Ele ressalta que medidas de travas financeiras já começam a impactar as exportações de milho e que é necessário agir com pragmatismo para garantir previsibilidade a produtores e exportadores.

O senador lembrou ainda que a comissão tem experiência em negociar crises comerciais, citando que viagens a Washington e conversas com democratas e republicanos ajudaram a manter produtos estratégicos, como celulose e carne, fora de tarifas de 50%, reforçando que política, método e articulação são fundamentais para proteger a economia brasileira.

