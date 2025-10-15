Brasil lidera proposta internacional contra incêndios florestais na Pré-COP

Durante a Pré-COP realizada em Brasília, o Brasil apresentou uma proposta inovadora de resposta global aos incêndios florestais. O evento reuniu representantes de 67 países como preparação para a COP30, que ocorrerá em Belém, em 2025.

Segundo o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, 35 milhões de hectares foram afetados pelo fogo em 2024, incluindo florestas, cerrado e campos. Na Amazônia, a devastação alcançou 6 milhões de hectares, evidenciando a gravidade da situação.

A proposta brasileira defende a criação de um código de conduta internacional voltado à prevenção, resposta e recuperação de incêndios. A iniciativa também valoriza o conhecimento tradicional de povos indígenas e comunidades locais.

O embaixador Maurício Lyrio, do Itamaraty, reforçou que a crise climática exige uma ação coletiva, já que seus impactos transcendem fronteiras nacionais. Para ele, a gestão integrada do fogo deve se tornar prioridade global.

A proposta será formalmente lançada na COP30 e convida países a se tornarem signatários do compromisso. O objetivo é fortalecer a resiliência dos ecossistemas diante de eventos extremos, como secas e ondas de calor.

O presidente da COP29, Mukhtar Babayev, declarou apoio à medida, destacando a relevância da Amazônia como palco central para negociações climáticas.