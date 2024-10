Brasil: Líder Mundial na Exportação de Algodão Sustentável

O Brasil se destaca como o maior exportador de algodão do mundo, impulsionado pelo projeto “Cotton Brazil”, que promove o algodão nacional no mercado asiático, responsável por 95% das exportações brasileiras. Um escritório em Singapura foi estabelecido para facilitar negociações nesse mercado competitivo. Apesar do sucesso, o setor enfrenta desafios, especialmente da concorrência com fibras sintéticas, que estão crescendo mais rapidamente do que o consumo de algodão.

A sustentabilidade é um diferencial importante, com 82% do algodão brasileiro certificado internacionalmente e reconhecido por suas práticas socioambientais rigorosas. O presidente da Abrapa, Schenkel, enfatiza a necessidade de convencer consumidores a escolherem o algodão, destacando sua qualidade e biodegradabilidade.

Desde a recuperação da produção na década de 1990, o setor tem integrado produtores e indústria, adotando normas de compliance para se destacar globalmente. Apesar dos desafios, o setor permanece otimista e busca inovações para atender às demandas do mercado.