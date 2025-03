Brasil e Japão comemoram 130 anos de parceria com Missão Oficial

Em celebração aos 130 anos do Tratado de Amizade, Comércio e Navegação, o Brasil reforçou sua parceria com o Japão através de uma missão oficial liderada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, participou de reuniões em Tóquio para discutir avanços nas relações comerciais, especialmente no setor de carnes. Durante um encontro com a Japan Meat Trade Association, representantes do Brasil e Japão discutiram a abertura do mercado japonês para a carne bovina brasileira.

A visita dos técnicos japoneses ao Brasil e a expectativa de reconhecimento do Brasil como livre de febre aftosa sem vacinação são passos importantes para concretizar essa abertura. Fávaro destacou que a missão é um avanço crucial para consolidar o Brasil como um dos principais fornecedores globais de proteínas. Além disso, a visita deve fortalecer laços em áreas como ciência, tecnologia e agronegócio, com a assinatura de novos acordos entre os dois países.