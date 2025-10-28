quarta-feira, 29/10/2025

Brasil bate Itália com gol de Luany e encerra data Fifa invicto

Seleção feminina supera desafios e mantém sequência positiva

Publicado por Milton
Foto: Lívia Villas Boas / CBF

A seleção brasileira feminina encerrou sua sequência de amistosos na Europa com desempenho impecável, conquistando 100% de aproveitamento. Após a vitória sobre a Inglaterra em Manchester, a equipe comandada por Arthur Elias venceu a Itália por 1 a 0 em Parma, com gol de Luany na segunda etapa.

O primeiro tempo foi de dificuldades para o Brasil, que teve pouco brilho ofensivo. Jogadoras como Ary Borges, Laís Estevam e Jheniffer, que iniciaram a partida, não conseguiram criar grandes oportunidades. Amanda Gutierres, destaque recente do futebol brasileiro, também não rendeu como esperado.

As substituições promovidas por Arthur Elias mudaram o ritmo da partida. Dudinha entrou em campo e ajudou na trama que resultou no gol de Luany aos 21 minutos da segunda etapa. Além do tento, Tainá Maranhão, Bia Zaneratto e Ludmila tiveram chances, mas pararam na goleira italiana Francesca Durante.

Mais do que o resultado, os amistosos serviram para avaliar o desempenho defensivo e ofensivo da seleção em jogos fora de casa, contra adversárias fortes. O time mostrou consistência e capacidade de adaptação, mesmo quando jogou com uma atleta a menos.

O próximo compromisso da seleção brasileira será contra Portugal, no dia 2 de dezembro.

Melhora com mexidas
As alterações táticas e a entrada de jogadoras-chave foram fundamentais para garantir a vitória. Luany destacou a importância de manter a energia até o final da partida e ressaltou o trabalho coletivo da equipe durante a data Fifa.

