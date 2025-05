Boulos cotado para ministério na reforma de Lula

Na iminente reforma ministerial do governo Lula, o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP) surge como forte candidato para assumir a Secretaria-Geral da Presidência da República, atualmente chefiada por Márcio Macedo. A possível mudança está sendo debatida enquanto Lula cumpre agenda internacional na China e pode ser oficializada nos próximos dias.

Macedo, que conta com o apoio da primeira-dama Janja, tem sido criticado por setores do PT e do governo por seu desempenho considerado insatisfatório. Com isso, ele pode ser transferido para o comando do Ibama, abrindo espaço para Boulos.

A entrada do deputado no governo federal é vista como estratégica com a aproximação das eleições municipais de 2026. A expectativa é que Boulos atue na mobilização dos movimentos sociais, um dos focos da pasta, além de reforçar a presença digital do governo, área onde ele tem reconhecida influência.

Caso aceite o convite, Boulos poderá ter que rever planos eleitorais, como a possibilidade de disputar novamente uma vaga na Câmara. A decisão deve ser tomada nos próximos dias, após o retorno de Lula ao Brasil.