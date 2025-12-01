segunda-feira, 1/12/2025

Bonito reforça ações de recuperação florestal com novas 10 mil mudas doadas pela Itaipu Binacional

A Secretaria de Meio Ambiente de Bonito realizou, nesta semana, mais uma viagem ao Refúgio Biológico Bela Vista, da Itaipu Binacional, para retirar 10 mil mudas destinadas às ações de recuperação florestal no município e na Serra da Bodoquena.

A iniciativa integra o acordo de parceria entre Bonito e Itaipu, que prevê a doação de 50 mil mudas ao longo do período estabelecido. Somente em 2025, esta é a segunda viagem realizada pela equipe da SEMA, totalizando 20 mil mudas retiradas, 10 mil em cada deslocamento.

As espécies fornecidas serão destinadas a instituições e organizações que atuam diretamente na restauração ambiental do território, como a Fundação Neotrópica, o Instituto das Águas da Serra da Bodoquena, o IBAMA e representantes da sociedade civil.

Em contrapartida, todas as entidades que recebem as mudas devem apresentar à SEMA um relatório técnico comprovando as ações de plantio e manejo, garantindo transparência e o correto acompanhamento das iniciativas de recuperação florestal.

A parceria amplia as iniciativas de preservação dos biomas locais e o avanço das áreas reflorestadas, contribuindo para a manutenção dos recursos naturais que caracterizam a região como referência ambiental no Brasil.

