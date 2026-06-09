Ibama apreende 104 toneladas de peixe ilegal

Operação reúne forças federais e estaduais no Sul e Sudeste do país

Fiscais do Ibama apreenderam 104 toneladas de pescado ilegal e aplicaram cerca de R$ 6 milhões em multas durante as duas primeiras etapas da Operação Mugil, realizada no litoral do Rio Grande do Sul. A ação tem como objetivo combater a pesca ilegal da tainha e garantir a preservação da espécie durante o período de migração reprodutiva.

Entre as infrações identificadas estão pesca em áreas proibidas, atuação sem autorização, transporte irregular de pescado e captura de espécies ameaçadas de extinção. As fiscalizações ocorreram inicialmente na Lagoa dos Patos e foram ampliadas para áreas de Santa Catarina conhecidas pela incidência de pesca predatória. Ao todo, sete embarcações, cinco veículos e 32 redes foram apreendidos. Também foram emitidos 36 autos de infração e nove termos de suspensão de atividades pesqueiras.

Segundo o Ibama, a operação contribuiu para reduzir práticas ilegais e favorecer a reprodução da tainha, beneficiando principalmente pescadores artesanais. A ação conta com apoio do ICMBio, Polícia Federal, Marinha, Receita Federal e forças de segurança estaduais.