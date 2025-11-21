sábado, 22/11/2025

Bonito-MS mostra seu valor ambiental em especial da ALEMS

Milton
Publicado por Milton
Foto: Reprodução TV ALEMS

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, por meio da TV ALEMS, lançou um especial dedicado à cidade de Bonito-MS, reconhecida mundialmente por suas belezas naturais e como referência em preservação ambiental. O programa destaca o compromisso do Parlamento com a valorização do patrimônio ecológico do Estado e com políticas públicas voltadas ao desenvolvimento sustentável. Durante o especial, a equipe percorre rios cristalinos, trilhas e cavernas que tornam Bonito um destino turístico único, enfatizando a importância do turismo responsável e consciente.

Além da riqueza natural, o material evidencia iniciativas que fortalecem a economia local, ampliam a geração de empregos e beneficiam pequenos empreendedores ligados ao setor turístico. O conteúdo completo poderá ser conferido na TV ALEMS, no canal oficial do YouTube da Assembleia e nas redes sociais do legislativo estadual.

Com este especial, a Assembleia Legislativa reforça seu papel na promoção do turismo sustentável e na preservação do patrimônio ambiental de Mato Grosso do Sul.

CATEGORIAS:
POLÍTICA

