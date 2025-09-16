Bolsonaro tem crise de pressão e é levado ao hospital em Brasília

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi levado na tarde desta terça-feira (16) ao Hospital DF Star, em Brasília, após sofrer uma crise de pressão, com vômitos e fortes soluços. Ele está em prisão domiciliar desde 4 de agosto, por decisão do ministro Alexandre de Moraes, do STF, que permite saídas para emergências médicas — desde que justificadas em até 24 horas.

Segundo o médico Claudio Birolini, Bolsonaro teve um “quadro de mal-estar, queda da pressão arterial e vômitos”, o que motivou a ida ao hospital. Ele foi acompanhado por policiais penais, responsáveis pela sua vigilância.

No domingo (14), Bolsonaro já havia sido atendido no mesmo hospital para retirada de lesões cutâneas. Exames apontaram anemia por deficiência de ferro e imagem de pneumonia por broncoaspiração.

Além dos problemas de saúde, Bolsonaro foi recentemente condenado a 27 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado. A defesa afirma que ele cumpre todas as medidas judiciais.