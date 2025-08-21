quinta-feira, 21/08/2025

Bolsonaro tem até amanhã para explicar pedido de asilo político

Foto: Reprodução/Assessoria Jair Bolsonaro

A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro tem até as 20h34 desta sexta-feira (22) para prestar esclarecimentos sobre um pedido de asilo político identificado pela Polícia Federal no celular do ex-presidente. A determinação é do ministro Alexandre de Moraes, do STF, que deu um prazo de 48 horas para a manifestação dos advogados.

O documento, encontrado no aparelho desde 2024, é um arquivo de 33 páginas, sem assinatura nem data, no qual Bolsonaro cogita solicitar asilo ao presidente argentino Javier Milei. Moraes ressaltou o risco de fuga do país e citou o descumprimento das medidas cautelares impostas a Bolsonaro, como a proibição de uso das redes sociais, inclusive via terceiros.

Além do pedido de asilo, o relatório da Polícia Federal aponta contatos e orientações entre Bolsonaro, seus aliados e o general Braga Netto, mesmo após restrições judiciais. O ministro enviou o caso à Procuradoria-Geral da República, que decidirá se apresentará denúncia contra Bolsonaro e seu filho Eduardo Bolsonaro ao STF.

