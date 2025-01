Bolsonaro recorre e Moraes volta a negar viagem aos EUA para posse de Trump

Nesta sexta-feira (17), o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal), Alexandre de Moraes, negou recurso do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para viajar aos Estados Unidos. Bolsonaro quer reaver o passaporte para ir à posse de Donald Trump.

Em despacho, o ministro escreveu que mantém o que decidiu na quinta-feira (17). Ou seja, Bolsonaro não poderá reaver o passaporte.

No documento, Moraes ainda concordou com a Procuradoria-Geral da República, que não há interesse público na viagem de Bolsonaro aos EUA. Também que as condições que fizeram ele ‘perder’ o passaporte continuam valendo.

Em entrevista, Bolsonaro se queixou sobre a decisão. A Polícia Federal apreendeu o passaporte do ex-presidente em fevereiro de 2024, após identificar risco de Bolsonaro fugir do país.

Uol