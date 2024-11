Bolsonaro comenta prisões de militares suspeitos de planejar morte de Lula

Enquanto passava férias em São Miguel dos Milagres, Alagoas, o ex-presidente Jair Bolsonaro acompanhou hoje (19), a operação da Polícia Federal que resultou na prisão de quatro militares do Exército e um policial federal. Eles são suspeitos de estarem envolvidos em um plano para assassinar o então presidente eleito Lula em 2022.

Bolsonaro, que estava pescando com o ex-ministro do Turismo Gilson Machado na região, minimizou o ocorrido, alegando que a operação da PF era uma tentativa de Lula mostrar ao mundo sua postura democrática durante a cúpula do G20, em que está participando no Rio de Janeiro.

A operação envolveu a prisão de figuras de destaque, como o general da reserva Mario Fernandes, e foi parte de uma investigação sobre um plano detalhado para assassinar Lula e seu vice, Geraldo Alckmin.

Além das prisões, a PF também investiga a relação de Bolsonaro com a “minuta do golpe”, documento que sugeria uma intervenção judicial para impedir a posse de Lula e convocar novas eleições.