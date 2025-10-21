quarta-feira, 22/10/2025

Bodoquena realiza ação especial do Outubro Rosa unindo exames e prevenção à saúde da mulher

ANELISE PEREIRA
Publicado por ANELISE PEREIRA

A Prefeitura de Bodoquena, por meio da Secretaria de Saúde, promoveu no último sábado (18) uma ação especial voltada à saúde da mulher no ESF 3 Lauro Goulart. 

A iniciativa fez parte da programação do Outubro Rosa e reuniu diversos serviços em um único dia, garantindo mais praticidade e acesso às mulheres do município.

Entre os atendimentos realizados, destaque para a coleta de preventivo, vacinação e solicitação de mamografia, com o objetivo de estimular a prevenção e o cuidado integral da saúde feminina.

As ações seguem até o dia 31 de outubro em todas as unidades de saúde, oferecendo orientações, coletas e exames para todas as mulheres do município.

