Bodoquena realiza 1ª semana de conscientização do autismo com encerramento especial na praça da liberdade.

Entre os dias 1º e 5 de abril, a Prefeitura de Bodoquena, em parceria com a Câmara Municipal, Polícia Militar, Secretaria Municipal de Educação, Secretaria de Turismo e Cultura, Secretaria de Assistência Social e a Associação Meu Mundo Azul, promoveu uma intensa programação voltada à Semana de Conscientização do Autismo.

As atividades começaram na terça-feira (01), com uma blitz educativa na Avenida Manoel R. de Oliveira, onde foram distribuídas informações e materiais para sensibilizar a população sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Na quarta-feira (02), as escolas municipais receberam palestras sobre bullying e capacitismo, com a presença de representantes da Polícia Militar, Delegado Lago, Promotoria, profissionais da Educação e mães de crianças atípicas, promovendo o diálogo e a empatia dentro da comunidade escolar.

Já na quinta-feira (03), o Auditório da Prefeitura recebeu a diretora geral do Bioparque Pantanal, Maria Fernanda Balestieri, para uma palestra aberta ao público, abordando inclusão e o papel da sociedade na construção de ambientes mais acessíveis.

Na sexta-feira (04), foi realizado um ciclo de palestras voltado a servidores públicos, famílias atípicas e à população em geral, com nomes de destaque como a 2ª Tenente Max Sousa Tosta (Corpo de Bombeiros), o inspetor da PRF Alexandre Figueiredo, e a especialista Roseliane Cadetti, neuroeducadora e criadora do método Mãe Xpert.

O encerramento aconteceu no sábado (05), com uma grande ação recreativa na Praça da Liberdade, voltada especialmente para crianças autistas e suas famílias, mas aberta a toda a comunidade. A tarde foi marcada por brincadeiras com pula-pula, tobogã, pipoca, algodão doce e um ambiente de acolhimento e respeito à diversidade.

A Semana de Conscientização do Autismo reafirmou o compromisso da gestão municipal e de seus parceiros com a inclusão, o diálogo e a construção de uma Bodoquena mais empática, acessível e informada.