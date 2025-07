Boca do Povo leva solidariedade a mãe de 7 filhos em Campo Grande

Comovida pela história da mãe de sete filhos que passou fome com as crianças no Jardim Pênfigo, divulgada recentemente pela imprensa, a Revista Boca do Povo realizou uma ação solidária na última quarta-feira (30). A equipe entregou duas cestas básicas fornecidas pela S&S Cestas Básicas, garantindo alimento imediato para a família.

O gesto reforça o compromisso da Boca do Povo em estar ao lado de quem mais precisa, levando não apenas informação, mas também esperança.

Quem desejar ajudar Mônica e seus filhos pode entrar em contato pelo telefone (67) 9 9190-5833 ou contribuir via Pix pela chave (celular): (67) 9 9192-4591. Mônica também faz um pedido: “Se alguém souber de faxinas, por favor, me avise. Preciso voltar a trabalhar. Só quero alimentar meus filhos e cuidar deles com dignidade”.