Beto Pereira propõe fim definitivo dos descontos a aposentados do INSS

Durante a abertura da CPMI, deputado Beto Pereira cobra investigação rigorosa sobre fraudes previdenciárias e defende o fim de descontos em benefícios de aposentados e pensionistas.

Na abertura da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS, nesta quarta-feira (20), o deputado federal Beto Pereira (PSDB-MS) fez um duro pronunciamento contra os descontos aplicados nos benefícios de aposentados e pensionistas. Segundo ele, é necessário “acabar de uma vez por todas com qualquer tipo de desconto” nos pagamentos feitos pelo INSS.

O parlamentar defendeu que a comissão investigue com independência as fraudes que já desviaram mais de R$ 6,3 bilhões da Previdência, responsabilizando todos os envolvidos, inclusive por omissão ou conivência. Para Beto, os problemas não estão resolvidos e é preciso atuar com firmeza para proteger os segurados.

A reunião também marcou a eleição do senador Carlos Viana (Podemos-MG) como presidente da CPMI, vencendo o candidato do governo, Omar Aziz (PSD-AM). Para a relatoria, foi escolhido o deputado Alfredo Gaspar (União-AL), contrariando a indicação do presidente da Câmara. Beto elogiou a escolha e reforçou o pedido por lucidez e isenção nos trabalhos.

