Beto Pereira e Riedel lançam 100 casas em Ribas do Rio Pardo

Na quarta-feira (30), o deputado federal Beto Pereira (PSDB-MS) e o governador Eduardo Riedel (PSDB) participaram do lançamento de 100 unidades habitacionais no bairro Jardim das Acácias, em Ribas do Rio Pardo (MS). As moradias fazem parte do Loteamento Parque Estoril e são resultado de parceria entre a AGEHAB, a Prefeitura e o Governo do Estado.

A ação integra o plano estadual de construir 7 mil casas até 2026, com investimentos de R$ 74 milhões. Durante a visita, também foi assinada a ordem de serviço para a pavimentação e drenagem do acesso ao Núcleo Industrial, um trecho estratégico entre a MS-340 e a BR-262.

Beto destacou a importância das melhorias na infraestrutura local e lembrou os esforços para duplicar a BR-262, corredor logístico da Rota da Celulose, que conecta grandes plantas industriais como Suzano, Eldorado e Arauco.

Na ocasião, os líderes também acompanharam as obras da nova Escola Estadual Professora Maria Augusta Costa Ramos da Silva, homenagem a uma educadora referência na cidade. O prefeito Roberson Moureira ressaltou o simbolismo da escola como instrumento de transformação social.