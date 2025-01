Beto Pereira coloca pé na estrada durante o recesso e visita seis municípios, acompanha obras com os prefeitos eleitos e garante mais de R$ 10 milhões em emendas

Início de 2025 tem sido de pé na estrada para Beto Pereira (PSDB-MS). O deputado federal deixou o recesso parlamentar para percorrer municípios de MS, visando acompanhar obras financiadas por emendas parlamentares e dialogar com vereadores e prefeitos eleitos, a fim de ouvir demandas e buscar recursos.

Em apenas uma semana, o parlamentar visitou seis cidades: Rio Negro, Ribas do Rio Pardo, Bodoquena, Guia Lopes da Laguna, Jardim e Rio Brilhante, garantindo mais de R$ 10 milhões em emendas.

No último sábado (4), Beto visitou Rio Negro, no sul do estado, onde se reuniu com Henrique Ezoe (PSDB), um dos prefeitos eleitos mais jovens de MS. Durante a conversa, foram discutidos projetos, como a destinação de emenda para a construção de uma ponte de concreto sobre o Rio do Peixe, na área do Alcantilado, e o início da pavimentação e drenagem da Rua João Elias Dornas. Até o momento, já foram empenhados R$ 2,157 milhões para 2025.

Já na terça-feira (7), Beto encontrou-se em Ribas do Rio Pardo, no leste do estado, com o prefeito eleito Roberson Moureira (PSDB) para discutir a urgência de obras estruturantes, principalmente em habitação e drenagem. Como parte de suas emendas parlamentares, garantiu a destinação de R$ 508.817 para a compra de duas ambulâncias.

Na quinta-feira (9), foram visitadas três cidades: Bodoquena, Guia Lopes da Laguna e Jardim. Na primeira parada, Beto se reuniu com a prefeita eleita de Bodoquena, Maria Girleide Rovari, o vice Emerson Garrucha (MDB) e vereadores. A pauta incluiu a destinação de emenda para a reforma do Parque Municipal Deraldino Sena e a solicitação de uma agência do Banco do Brasil na cidade. Para Bodoquena, foram alocados R$ 2,3 milhões destinados à pavimentação asfáltica e drenagem das ruas Venâncio de Freitas Pedrosa, Alcides Pereira da Silva e Assembleia de Deus, além da revitalização do Centro de Convenções Serra da Bodoquena.

“É essencial manter diálogo com os agentes públicos das cidades. Prefeitos, vice-prefeitos e vereadores conhecem profundamente as prioridades de cada município. Reforcei a necessidade da solicitação da agência do Banco do Brasil, tornando essa questão uma prioridade para Bodoquena, assim como a reforma do Parque Municipal, proporcionando um espaço mais adequado para esporte e o lazer”, reivindicou Beto.

Reformas de escolas e plano de educação

Em Guia Lopes da Laguna, no sudoeste do estado, Beto foi recebido pelo prefeito eleito Dr. Max (PL). Acompanhado também pelo vice Carlão (PSDB) e pelo secretário municipal de Educação, Mallone Moraes Barros, o parlamentar visitou a sede da escola infantil, o CEI Vitalina Martinez Silva, e discutiu com o secretariado e vereadores o plano de educação local.

Para Guia Lopes, já estão previstos R$ 1,373 milhão em emendas parlamentares, que serão utilizados na pavimentação e drenagem da Rua Bela Vista, nas melhorias do Hospital Eldemira Nunes de Oliveira e na aquisição de um ônibus escolar.

“Assumimos o compromisso de entregar mais um ônibus ainda este ano, visando facilitar o transporte dos alunos para a escola, além de trabalharmos juntos para ampliar o número de vagas nos Ceinfs”, declarou Beto.

Na cidade vizinha de Jardim, Beto percorreu as ruas acompanhando o prefeito eleito Juliano Miranda, o Guga (PSDB), e o vice Thiago Monteiro (PSD). Durante a caminhada, discutiu as novas obras de pavimentação que serão realizadas e esteve em uma escola onde a construção está paralisada.

“Em Jardim, há uma grande necessidade de investimentos em pavimentação e drenagem, além da conclusão de obras como a escola. Estou aqui para me colocar à disposição e poder entregar serviços públicos de qualidade a população,” afirmou Beto.

O deputado também atendeu às solicitações dos usuários da Pestalozzi da cidade, onde já disponibilizou um veículo para a instituição. Para Jardim, há um total de R$ 1,450 milhão empenhados, que serão direcionados à pavimentação do bairro Major Costa, além da compra de uma ambulância e um veículo destinado ao transporte escolar de alunos com necessidades especiais.

Entrega de ambulância e mais investimento na saúde

A semana de atividades do deputado federal Beto Pereira (PSDB-MS) terminou em Rio Brilhante, no sul do estado. Na sexta-feira (10), ele entregou uma ambulância equipada em parceria com a prefeitura, liderada pelo prefeito Lucas Foroni (MDB). O município receberá um investimento de R$ 2,038 milhões, que será utilizado em várias áreas, incluindo a pavimentação de ruas, a iluminação do campo de futebol e o custeio da saúde. Além disso, parte desse valor será direcionada para apoiar a Associação Beneficente de Rio Brilhante.

Visita à Câmara dos Vereadores

No início da semana, Beto havia se encontrou com o vereador Papy (PSDB), recentemente eleito presidente da Câmara Municipal de Campo Grande. Papy é considerado parceiro, sendo um dos principais apoiadores da chapa de Beto na corrida pela Prefeitura.

As conversas foram pautadas pelo compromisso em trazer melhorias para a população. Beto manifestou o desejo de trabalhar em conjunto com a nova mesa diretora, ressaltando a importância de manter diálogo e construir projetos de obras estruturantes por Campo Grande, como a construção do viaduto da rotatória da Coca-Cola, nas avenidas Interlagos com a Gury Marques.